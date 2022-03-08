Один из лучших бомбардиров в истории НХЛ проведет матч ради помощи украинцам

Детали

Арена вмещает 18 тыс. зрителей, и Ягр попросил болельщиков купить все билеты, чтобы отдать полученные деньги на помощь украинским беженцам в Чехии.

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"Я очень рад подтвердить, что все удалось даже за такое короткое время. Теперь наше единственное желание - распродать билеты на "O2 Arena". Покупайте билет и помогите этим украинским семьям в Чехии!" - написал Ягр.

Справка

50-Летний Ягр играл за ХК "Кладно" в течение последних пяти сезонов после того, как покинул НХЛ после сезона 2017-18. Он забил 766 голов за 24 сезона за восемь команд, третий бомбардир в истории НХЛ после Уэйна Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

Ягр пять раз выигрывал Арт Росс Трофи, как лучший бомбардир НХЛ, был признан самым ценным игроком НХЛ в 1998-99 годах, и Кубок Стэнли с "Питтсбург Пингвинз" в 1991 и 1992 годах. Становился олимпийским чемпионом 1998 года и дважды выигрывал чемпионат мира (2005, 2010).