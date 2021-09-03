Паралімпіада-2020: Україна виборола вже 89 медалей
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Україна здобула вже 89 медалей на Паралімпійських Іграх - 2020 у Токіо, повідомляє УНН.
Деталі
Україна забезпечила собі наразі 5-у сходинку у загальнокомандному та 4-е місце у медальному заліку (за кількістю) з 89 медалями Паралімпіади - 2020: 21 золотою, 43 срібними та 25 бронзовими.
Доповнення
Сьогодні український веслувальник Сергій Ємельянов здобув "золото" на Паралімпіаді у дисципліні веслування на байдарці-одиночці у класі KL3 на 200 метрів.
Українець Микола Жабняк завоював "срібло" у метанні диска у класі F37. Також "срібло" взяв український велосипедист Єгор Дементьєв на велошосе у класі С4-5.
Ще одна срібна нагорода Паралімпіади у Токіо - в українця Миколи Синюка на байдарці-одиночці на 200 метрів у класі KL2. "Срібло" також взяла українка Людмила Даниліна у бігу на 1500 метрів у класі Т20.