Паралімпіада: українець Ємельянов здобув “золото” у веслуванні на байдарці

Деталі

Так, Ємельянов подолав дистанцію 200 метрів за 40,355 секунди.

Таким чином українець обійшов представника Паралімпійського комітету Росії Леоніда Крилова і британця Роберта Олівера.

Результати

1. Сергій Ємельянов (Україна) — 40.355 с;

2. Леонід Крилов (РПК) — 40.464 с;

3. Роберт Олівер (Велика Британія) — 41.268 с.

Додамо

Ємельянов також вигравав золото в цій дисципліні на попередній Паралімпіаді в Ріо 2016, і тоді він встановив паралімпійський рекорд — 39.810 с.

Нагадаємо

Паралімпійські змагання відбуватимуться з 24 серпня по 5 вересня, усього буде розіграно 539 комплектів нагород у 22 різних видах спорту.