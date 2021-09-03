Паралімпіада: українець Ємельянов здобув “золото” у веслуванні на байдарці
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Український веслувальник Сергій Ємельянов здобув "золото" на Паралімпіаді у дисципліні веслування на байдарці-одиночці у класі KL3 на 200 метрів, передає УНН із посиланням на "Champion.com".
Деталі
Так, Ємельянов подолав дистанцію 200 метрів за 40,355 секунди.
Таким чином українець обійшов представника Паралімпійського комітету Росії Леоніда Крилова і британця Роберта Олівера.
Результати
1. Сергій Ємельянов (Україна) — 40.355 с;
2. Леонід Крилов (РПК) — 40.464 с;
3. Роберт Олівер (Велика Британія) — 41.268 с.
Додамо
Ємельянов також вигравав золото в цій дисципліні на попередній Паралімпіаді в Ріо 2016, і тоді він встановив паралімпійський рекорд — 39.810 с.
Нагадаємо
Паралімпійські змагання відбуватимуться з 24 серпня по 5 вересня, усього буде розіграно 539 комплектів нагород у 22 різних видах спорту.