Папуа-Нова Гвінея скасовує смертну кару через 30 років після її повторного введення

Деталі

Наголошується, що такі правопорушення, як державна зрада, піратство, вбивство, включаючи насильство, пов'язане з чаклунством, та зґвалтування за обтяжливих обставин тепер каратимуться довічним ув'язненням без права дострокового або умовно-дострокового звільнення через 30 років.

До речі, остання страта в Папуа-Новій Гвінеї відбулася в листопаді 1954 року в Порт-Морсбі. Країна скасувала страту в 1970 році, але знову ввела її в 1991 році, хоча з того часу страт не було.

У 2013 році Папуа-Нова Гвінея зробила кроки щодо відновлення смертної кари, розширивши кількість злочинів, до яких вона може застосовуватися, а також внісши поправки до законодавства, включивши більш суворі покарання за інші злочини.

Представляючи законопроект до парламенту, міністр юстиції Браян Крамер заявив, що у камері смертників перебувають 40 ув'язнених. Але він сказав, що державі не вистачає необхідних адміністративних механізмів та інфраструктури для гуманного покарання.

Марапе сказав, що смертна кара "була в законах країни протягом багатьох років, але, згідно з іншими глобальними тенденціями та дослідженнями, вона не є ефективним засобом стримування серйозних злочинів та правопорушень".

Доповнення

Раніше смертну кару скасували у Казахстані.

Станом на квітень 2021 року 108 країн скасували смертну кару за всі злочини, а 144 країни скасували її законодавчо або на практиці.