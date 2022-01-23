Папа Римський запропонував провести День молитви за мир через ситуацію навколо України

Цитата

“З тривогою слідкую за зростанням напруження, що загрожує завдати нового удару по мирові в Україні та підважує безпеку на всьому європейському континенті, що має ще ширші наслідки. Звертаюся із палким закликом до всіх людей доброї волі підносити молитви до Всемогутнього Бога, щоб кожна політична дія та ініціатива більше служила загальнолюдському братерству, а не частковим інтересам. Той, хто переслідує власні цілі, завдаючи шкоди іншим, зневажає власне покликання людини, бо всі ми створені братами і сестрами. Тому, зі стурбованістю, з огляду на існуюче напруження, пропоную, щоб наступна середа, 26 січня, була Днем молитви за мир”, — заявив Франциск.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що у Ватикані наразі проводяться дипломатичні консультації щодо можливості візиту Папи Римського Франциска до України.

Контекст

Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомляв, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.

The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляє, що чисельність російських військ на кордоні з Україною останніми тижнями залишалася стабільною, проте президент РФ Володимир Путін почав робити кроки з перекидання на місця військових вертольотів.

Головна вимога Путіна полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.