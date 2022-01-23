Папа Римский предложил провести День молитвы за мир из-за ситуации вокруг Украины

КИЕВ. 23 января. УНН. Папа Римский Франциск во время традиционной воскресной проповеди перед верующими на площади Святого Петра предложил провести День молитвы за мир в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на Vatican News.