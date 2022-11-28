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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Папа Римський вирішив, що відвідає Київ, якщо також відвідає москву

Папа Римський вирішив, що відвідає Київ, якщо також відвідає москву

Київ • УНН

 • 1086352 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Папа Римський Франциск заявив, що відвідає Київ, якщо також відвідає москву. Про це він сказав в інтерв'ю американському єзуїтському журналу America Magazine - The Jesuit Review.

Цитата

«Я теж думав про поїздку, але вирішив: якщо їхатиму, то і до москви, і до Києва, в обидва, а не в одне місце», - сказав Франциск.

Він також додав, що приймав три чи чотири рази делегацію українського уряду.

«І ми працюємо разом», – додав Франциск.

Доповнення

Папа Римський Франциск заявив, що порівняв війну росії проти України з Геноцидом 1930-х років, коли радянський диктатор Йосип Сталін спричинив голод на території України.

Папа Римський Франциск підтвердив, що Ватикан готовий зробити все можливе, щоб виступити посередником та покласти край конфлікту між Росією та Україною.

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