Папа Римський вирішив, що відвідає Київ, якщо також відвідає москву

Цитата

«Я теж думав про поїздку, але вирішив: якщо їхатиму, то і до москви, і до Києва, в обидва, а не в одне місце», - сказав Франциск.

Він також додав, що приймав три чи чотири рази делегацію українського уряду.

«І ми працюємо разом», – додав Франциск.

Доповнення

Папа Римський Франциск заявив, що порівняв війну росії проти України з Геноцидом 1930-х років, коли радянський диктатор Йосип Сталін спричинив голод на території України.

Папа Римський Франциск підтвердив, що Ватикан готовий зробити все можливе, щоб виступити посередником та покласти край конфлікту між Росією та Україною.