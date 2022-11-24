Папа Римский сравнил войну россии против Украины с Голодомором 30-х годов, который устроил Сталин

Цитата

"В эту субботу отмечается годовщина страшного геноцида Голодомора, искусственно вызванного Сталиным в 1932-33 годах... Молимся за жертвы этого геноцида и помолимся за многих украинцев – детей, женщин, пожилых людей, которые сегодня несут мученическую смерть агрессии", - сказал он на площади Святого Петра на еженедельной всеобщей аудиенции.

Детали

С начала полномасштабного вторжения россии в феврале Франциск упоминал Украину почти во всех своих публичных выступлениях и несколько раз предупреждал, что кризис может спровоцировать применение ядерного оружия с неконтролируемыми глобальными последствиями.

В прошлом месяце понтифик впервые прямо обратился к президенту россии владимиру путину остановить "спираль насилия и смерти" в Украине.

Напомним

Папа Римский Франциск подтвердил, что Ватикан готов сделать все возможное, чтобы выступить посредником и положить конец конфликту между Россией и Украиной