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Папа Римський прирівняв війну росії проти України з Голодомором 30-х років, який влаштував Сталін

Папа Римський прирівняв війну росії проти України з Голодомором 30-х років, який влаштував Сталін

Київ • УНН

 • 1076589 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Папа Римський Франциск заявив, що порівняв війну росії проти України з Геноцидом 1930-х років, коли радянський диктатор Йосип Сталін спричинив голод на території України, пише УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

"Цієї суботи відзначається річниця страшного геноциду Голодомору, штучно спричиненого Сталіним у 1932-33 роках... Молімося за жертви цього геноциду і помолімося за багатьох українців – дітей, жінок, людей похилого віку, які сьогодні несуть мученицьку смерть агресії", - сказав він на площі Святого Петра на щотижневій загальній аудієнції.

Деталі

З початку повномасштабного вторгнення росії у лютому, Франциск згадував Україну майже у всіх своїх публічних виступах і кілька разів попереджав, що криза може спровокувати застосування ядерної зброї з неконтрольованими глобальними наслідками.

Минулого місяця понтифік вперше прямо звернувся до президента росії володимира путіна зупинити "спіраль насильства і смерті" в Україні.

Нагадаємо

Папа Римський Франциск підтвердив, що Ватикан готовий зробити все можливе, щоб виступити посередником та покласти край конфлікту між росією та Україною

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