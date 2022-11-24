Папа Римський прирівняв війну росії проти України з Голодомором 30-х років, який влаштував Сталін
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Папа Римський Франциск заявив, що порівняв війну росії проти України з Геноцидом 1930-х років, коли радянський диктатор Йосип Сталін спричинив голод на території України, пише УНН з посиланням на Reuters.
Цитата
"Цієї суботи відзначається річниця страшного геноциду Голодомору, штучно спричиненого Сталіним у 1932-33 роках... Молімося за жертви цього геноциду і помолімося за багатьох українців – дітей, жінок, людей похилого віку, які сьогодні несуть мученицьку смерть агресії", - сказав він на площі Святого Петра на щотижневій загальній аудієнції.
Деталі
З початку повномасштабного вторгнення росії у лютому, Франциск згадував Україну майже у всіх своїх публічних виступах і кілька разів попереджав, що криза може спровокувати застосування ядерної зброї з неконтрольованими глобальними наслідками.
Минулого місяця понтифік вперше прямо звернувся до президента росії володимира путіна зупинити "спіраль насильства і смерті" в Україні.
Нагадаємо
Папа Римський Франциск підтвердив, що Ватикан готовий зробити все можливе, щоб виступити посередником та покласти край конфлікту між росією та Україною