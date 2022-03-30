Папа Франциск закликав не забувати про жахіття війни в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Папа Римський Франциск під час загальної аудієнції в середу, 30 березня, закликав не забувати про жахіття війни в Україні і молитися за її припинення, пише УНН з посиланням на Vatican News.
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"Особливо щирі вітання скеровую до українських дітей… ", – сказав Папа наприкінці загальної аудієнції.
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Повідомляється, що діти з України, що знайшли притулок в Італії, прибули на зустріч зі Святішим Отцем разом з доброчинцями, які їх приймають, в супроводі Посла України при Святому Престолі.
"… які є гостями фундації “Aiutiamoli a vivere”, асоціації “Puer” та Посольства України при Святому Престолі", – вів далі Папа, додавши: "Вітаючи цих дітей, знову задумаймося про потворність війни та знову підносімо молитви за те, щоби зупинилася дика жорстокість, якою є війна".
Після молитви "Отче наш" і благословення українські діти, а також ті, хто їм допомагає, мали змогу особисто привітатися з Папою Франциском, якому діти вручили свої малюнки, інформує видання.
Нагадаємо
Раніше Папа Франциск закликав світових лідерів зупинити війну в Україні, доки вона не знищила людство.