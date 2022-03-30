Папа Франциск призвал не забывать об ужасах войны в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Папа Римский Франциск во время общей аудиенции в среду, 30 марта, призвал не забывать об ужасах войны в Украине и молиться за ее прекращения, пишет УНН со ссылкой на Vatican News.
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"Особенно искренние поздравления направляю к украинским детям... ",- сказал Папа в конце общей аудиенции.
Детали
Сообщается, что дети из Украины, которые нашли приют в Италии, прибыли на встречу со Святейшим Отцом вместе с благотворителями, которые их принимают, в сопровождении Посла Украины при Святом Престоле.
"... которые являются гостями фонда ”Aiutiamoli a vivere“, ассоциации ”Puer" и Посольства Украины при Святом Престоле", - вел далее Папа, добавив: "Приветствуя этих детей, снова задумаемся об уродстве войны и снова возносим молитвы за то, чтобы остановилась дикая жестокость, какой является война".
После молитвы "Отче наш" и благословения украинские дети, а также те, кто им помогает, имели возможность лично поздороваться с Папой Франциском, которому дети вручили свои рисунки, информирует издание.
Напомним
Ранее Папа Франциск призвал мировых лидеров остановить войну в Украине, пока она не уничтожила человечество.