Папа Франциск призвал не забывать об ужасах войны в Украине

Цитата

"Особенно искренние поздравления направляю к украинским детям... ",- сказал Папа в конце общей аудиенции.

Детали

Сообщается, что дети из Украины, которые нашли приют в Италии, прибыли на встречу со Святейшим Отцом вместе с благотворителями, которые их принимают, в сопровождении Посла Украины при Святом Престоле.

"... которые являются гостями фонда ”Aiutiamoli a vivere“, ассоциации ”Puer" и Посольства Украины при Святом Престоле", - вел далее Папа, добавив: "Приветствуя этих детей, снова задумаемся об уродстве войны и снова возносим молитвы за то, чтобы остановилась дикая жестокость, какой является война".

После молитвы "Отче наш" и благословения украинские дети, а также те, кто им помогает, имели возможность лично поздороваться с Папой Франциском, которому дети вручили свои рисунки, информирует издание.

Напомним

Ранее Папа Франциск призвал мировых лидеров остановить войну в Украине, пока она не уничтожила человечество.