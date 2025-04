Папа Римський закликав зупинити війну, доки вона не стерла історію людства

Деталі

"Перед небезпекою самознищення нехай людство зрозуміє, що настав момент скасувати війну, стерти її з історії людства, доки вона не стерла історію людства. Нехай кожен політичний лідер замислиться та присвятить себе цьому!" - заявив Папа Римський.

Before the danger of self-destruction, may humanity understand that the moment has come to abolish war, to erase it from human history before it erases human history. May every political leader reflect and dedicate themselves to this!

— Pope Francis (@Pontifex) March 27, 2022

Нагадаємо