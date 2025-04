Папа Римский призвал остановить войну, пока она не стерла историю человечества

Детали

"Перед опасностью самоуничтожения пусть человечество поймет, что настал момент отменить войну, стереть ее с истории человечества, пока она не стерла историю человечества. Пусть каждый политический лидер задумается и посвятит себя этому!" - заявил Папа Римский.

Before the danger of self-destruction, may humanity understand that the moment has come to abolish war, to erase it from human history before it erases human history. May every political leader reflect and dedicate themselves to this!

— Pope Francis (@Pontifex) March 27, 2022

