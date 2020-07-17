Пандемія: загальна кількість жертв COVID-19 у Москві зросла до 4 271 особи
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. У Москві померли ще 13 пацієнтів, у яких була підтверджена коронавірусна інфекція. Про це повідомили в четвер в оперативному штабі з контролю і моніторингу ситуації з коронавірусом, передає УНН.
“У Москві померли 13 пацієнтів, у всіх був підтверджений діагноз пневмонія і отримано позитивний результат тестів на коронавірусну інфекцію”, — повідомили в штабі.
Всього за час пандемії в столиці померла 4 271 особа, у всіх був підтверджений коронавірус.
У Москві ситуація щодо коронавірусу, яка була найскладнішою в Росії, згідно зі статистикою значно покращилася. Всього в місті виявлено 231 801 випадок зараження, з них 531 — за останню добу. Одужали 168 955 чоловік. Кількість одужалих за добу знову перевищила кількість нових випадків зараження і склала 1 145 осіб. Максимальна кількість виписаних у Москві після коронавірусу за добу на даний момент припала на 26 травня — 8 033. У столиці РФ ведеться кампанія з масового добровільного тестування громадян на антитіла до коронавірусної інфекції.
У Росії, за даними федерального оперативного штабу по боротьбі з коронавірусом, зареєстровано 752 797 випадків зараження, одужали 531 692 людини, померли 11 937. Відзначимо, що російські відомства враховують у своїй статистиці дані з окупованих українських АР Крим та Севастополя.