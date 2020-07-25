Пандемія: загальна кількість жертв COVID-19 у Москві сягнула 4 398 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Кількість смертей через коронавірус у Москві зросла за добу на дев’ять. Про це повідомили в суботу в оперативному штабі з контролю і моніторингу ситуації з коронавірусом, інформує УНН.
“У Москві померли 9 пацієнтів, у всіх був підтверджений діагноз пневмонія і отримано позитивний результат тестів на коронавірусну інфекцію”, — повідомили в штабі.
Всього за час пандемії в столиці померло 4 398 осіб, у яких був підтверджений коронавірус.
У Росії, за даними федерального оперативного штабу по боротьбі з коронавірусом, зареєстровано 806 720 випадків зараження, одужали 597 140 осіб. Відзначимо, що російські відомства враховують у своїй статистиці дані з окупованих українських АР Крим та Севастополя.