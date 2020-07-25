Пандемия: общее число жертв COVID-19 в Москве достигло 4 398 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на девять. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, информирует УНН.
“В Москве скончались 9 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию”, — сообщили в штабе.
Всего за время пандемии в столице умерли 4 398 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 806 720 случаев заражения, выздоровели 597 140 человек. Отметим, что российские ведомства учитывают в своей статистике данные с оккупированных украинских АР Крым и Севастополя.