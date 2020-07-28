Пандемія: в.о. президента Болівії - вилікувалася від COVID-19

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Виконуюча обов’язки президента Болівії Жанін Аньєс повідомила, що одужала від коронавірусу. Про це вона написала у себе в Twitter, передає УНН.

За її словами, вона вже повернулася до роботи. Аньєс подякувала всім за любов і підтримку під час хвороби.

“Мене виписали, і я повернулася до нормальної роботи”, — повідомила вона в Twitter.

Аньєс 10 липня заявила, що її тест на COVID-19 показав позитивний результат. Тоді вона сказала, що продовжить працювати, перебуваючи в самоізоляції. “Я буду перебувати на карантині два тижні до тих пір, поки мені не зроблять ще один аналіз для перевірки стану. Я відчуваю себе добре”, — додала вона тоді.

Gracias de todo corazón por el cariño y apoyo durante mi enfermedad de coronavirus. He sido dada de alta, y vuelvo al trabajo normal. Sus muestras de cariño me dieron fuerzas para seguir adelante. Los bolivianos somos una gran familia. Vamos a salir adelante.

— Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) July 27, 2020

Раніше захворювання, що викликається коронавірусом, було підтверджено у міністра охорони здоров’я Болівії Ейді Рокі, міністра при президенті Єрко Нуньєса і міністра гірничорудної та металургійної промисловості Хорхе Оропеса. Нуньєс був госпіталізований, інші лікуються вдома.

У самій Болівії, за даними ВООЗ, 68 281 інфікований, з них 2 535 осіб — загинули.

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