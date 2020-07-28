Пандемия: и.о. президента Боливии - вылечилась от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес сообщила, что выздоровела от коронавируса. Об этом она написала у себя в Twitter, передает УНН.
По ее словам, она уже вернулась к работе. Аньес поблагодарила всех за любовь и поддержку во время болезни.
“Меня выписали, и я вернулась к нормальной работе”, — сообщила она в Twitter.
Аньес 10 июля заявила, что ее тест на COVID-19 показал положительный результат. Тогда она сказала, что продолжит работать, находясь в самоизоляции. “Я буду находиться на карантине две недели до тех пор, пока мне не сделают еще один анализ для проверки состояния. Я чувствую себя хорошо”, — добавила она тогда.
Gracias de todo corazón por el cariño y apoyo durante mi enfermedad de coronavirus. He sido dada de alta, y vuelvo al trabajo normal. Sus muestras de cariño me dieron fuerzas para seguir adelante. Los bolivianos somos una gran familia. Vamos a salir adelante.— Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) July 27, 2020
Ранее заболевание, вызываемое коронавирусом, было подтверждено у министра здравоохранения Боливии Эйди Роки, министра при президенте Эрко Нуньеса и министра горнорудной и металлургической промышленности Хорхе Оропеса. Нуньес был госпитализирован, другие лечатся дома.
В самой Боливии, по данным ВОЗ, 68 281 инфицированный, из них 2 535 человек — погибли.