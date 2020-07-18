Пандемія: у Великій Британії виокремили шість основних форм COVID-19

Автори дослідження опиралися на дані про симптоми, що спостерігалися в перші п’ять днів хвороби у 1 600 осіб в США і Сполученому Королівстві. Інформація була зібрана за допомогою програми для мобільних телефонів COVID Symptom Study, створеною спеціально для вивчення симптомів захворювання. Користувачів додатку розділили на шість основних груп на основі того, як у них розвивалася хвороба і як вони при цьому себе почували. Хоча трьома основними симптомами коронавірусної інфекції є кашель, висока температура і втрата нюху, з’ясувалося, що наявність або відсутність менш поширених або рідкісних симптомів може вказувати на те, наскільки важко буде протікати хвороба в тому чи іншому випадку.

“Отримані нами результати мають велике значення при спостереженні за пацієнтами, які найбільш уразливі для COVID-19, і наданні їм медичної допомоги, — заявила співавтор дослідження доктор Клер Стівенс. — Якщо за перші п’ять днів визначити, хто саме відноситься до цієї категорії, у вас буде час почати надавати їм додаткову допомогу на ранній стадії і діяти на випередження, стежачи за рівнем кисню і цукру в крові і заповнюючи втрату рідини. Все це прості заходи, які можна приймати на дому, не доводячи справу до госпіталізації і рятуючи людям життя”.

При першій і другій формах COVID-19, виділених вченими, спостерігаються симптоми, характерні для грипу: без температури або з нею. Третя (шлунково-кишкова) форма характеризується відсутністю кашлю при наявності діареї, втрати апетиту і підвищення температури тіла. Ці три форми характеризуються як умовно легкі, так як при їх розвитку лише від 1,5% до 4,4% пацієнтів знадобилася респіраторна підтримка.

У випадку з іншими трьома формами захворювання цей показник становив 8,6%, 9,9% і 19,8% відповідно. При четвертій формі хвороби до основних симптомів додається відчуття втоми, а при п’ятій його також супроводжують сплутаність свідомості і біль в м’язах. Для шостої і найбільш важкої форми хвороби, при якій половині пацієнтів виявилася необхідна госпіталізація, характерні втрата апетиту, діарея і болі в області живота в поєднанні з утрудненістю дихання, болями в грудях і м’язах, втомою і сплутаністю свідомості.

За словами дослідників, пацієнти, у яких були відзначені більш важкі форми COVID-19, в середньому були старше і відрізнялися більш слабким здоров’ям, наявністю зайвої ваги і хронічних захворювань, в тому числі діабету і хвороб дихальних шляхів.

Раніше, іспанські вчені прийшли до висновку, що енантема у ротовій порожнині — сильна висип на слизовій оболонці — може бути одним з ранніх симптомів коронавирусной інфекції.