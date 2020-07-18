Пандемія: іспанські вчені дослідили ймовірний симптом COVID-19 - висипання на слизових оболонках
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Іспанські вчені прийшли до висновку, що енантема у ротовій порожнині — сильне висипання на слизовій оболонці — може бути одним з ранніх симптомів коронавірусної інфекції. Результати своїх досліджень вони опублікували в журналі JAMA Dermatology, зазначає УНН.
У дослідженні брали участь 21 пацієнт з COVID-19 у віці від 40 до 69 років. У 29% з них (шість осіб) виявилися висипання у порожнині рота. При цьому автори статті зазначають, що енантема з’являлася за два дні до інших симптомів коронавірусної інфекції.
Медики не стверджують однозначно, що висипання з’явилися саме через COVID-19, так як енантема хоч і передбачає вірусну етіологію, але може бути викликана і іншими збудниками. Крім того, дослідження ускладнюються ще й вимогами санітарної безпеки, яких необхідно дотримуватися при огляді пацієнтів.
Раніше стало відомо, що за попередніми дослідженнями — найпоширеніша мутація коронавірусу підвищує його заразність від 2,5 до 8 разів.
Додамо, раніше вчені виявили новий осередок коронавірусу в організмі людини, окрім легень.
В середині травня китайські вчені довели неможливість появи COVID-19 в лабораторних умовах. Це стало можливим після того, як характерні для SARS-CoV-2 незвичайні мутації були знайдені в іншому недавно ідентифікованому вірусі.
Раніше вчені також змогли встановити:
-
- небезпечну мутацію, яка дозволяє вірусу інфікувати людину повторно, незважаючи на імунітет;
-
- на початку квітня вперше розшифрувати геном коронавірусу;
-
- на початку березня відзначити здатність вірусу “обманювати” імунітет людини.
-