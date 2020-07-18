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Пандемия: испанские ученые исследовали вероятный симптом COVID-19 - высыпания на слизистых оболочках

Киев  •  УНН

 • 23853 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. Испанские ученые пришли к выводу, что энантема в ротовой полости — сильная сыпь на слизистой оболочке — может являться одним из ранних симптомов коронавирусной инфекции. Результаты своих исследований они опубликовали в журнале JAMA Dermatology, отмечает УНН.

В исследовании участвовал 21 пациент с COVID-19 в возрасте от 40 до 69 лет. У 29% из них (шесть человек) обнаружились высыпания в полости рта. При этом авторы статьи отмечают, что энантема появлялась за два дня до других симптомов коронавирусной инфекции.

Медики не утверждают однозначно, что сыпь появилась именно из-за COVID-19, так как энантема хоть и предполагает вирусную этиологию, но может быть вызвана и другими возбудителями. Кроме того, исследования осложняются еще и требованиями санитарной безопасности, которые необходимо соблюдать при осмотре пациентов.

Ранее стало известно, что по предварительным исследованиям — самая распространенная мутация коронавируса повышает его заразность от 2,5 до 8 раз.

Добавим, ранее ученые обнаружили новый очаг коронавируса в организме человека, кроме легких.

В середине мая китайские ученые доказали невозможность появления COVID-19 в лабораторных условиях. Это стало возможным после того, как характерные для SARS-CoV-2 необычные мутации были найдены в другом недавно идентифицированном вирусе.

Ранее ученые также смогли установить:

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