Пандемія: науковці виявили новий осередок коронавірусу в організмі людини, окрім легень

Клітини кишечника можуть легко заражатися SARS-CoV-2 і ставати осередком поширення COVID-19 в організмі. Фахівцям з Китаю вдалося довести це після вирощування штучного аналога кишечника кажанів і людини і аналізу відходів. З’ясувалося, що вірусні частинки можуть зберігатися в відходах життєдіяльності, а потім успішно поширюватися в обидві сторони — як від кажана до людини, так і навпаки.

Вчені підкреслили, що названий новий осередок поширення коронавірусу пояснює наявність кишкових розладів у інфікованих пацієнтів. Таким чином, крім респіраторних захворювань COVID-19 може спровокувати появу проблем з кишечником. Поки невідомо, як швидко може передаватися коронавірус через відходи життєдіяльності людини, наприклад, за допомогою каналізації та інших способів потрапляння відходів в навколишнє середовище.

Підводячи підсумки дослідження, фахівці помітили, що кишечник підковоносих кажанів, або Rhinolophus sinicus, є стійким резервуаром для зберігання коронавірусу, який також забезпечує успішне поширення інфекції. Вчені підкреслили, що через виділення тварин можливе поширення та інших видів вірусів, які провокують захворювання.

В середині травня китайські вчені довели неможливість появи COVID-19 в лабораторних умовах. Це стало можливим після того, як характерні для SARS-CoV-2 незвичайні мутації були знайдені в іншому недавно ідентифікованому вірусі.

Раніше вчені також змогли встановити: