Пандемія: науковці виявили новий осередок коронавірусу в організмі людини, окрім легень
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Коронавірус може локалізуватися в кишечнику і поширюватися за допомогою відходів життєдіяльності. Про це йдеться в дослідженні китайських вчених, опублікованому в журналі Nature Medicine, зазначає УНН.
Клітини кишечника можуть легко заражатися SARS-CoV-2 і ставати осередком поширення COVID-19 в організмі. Фахівцям з Китаю вдалося довести це після вирощування штучного аналога кишечника кажанів і людини і аналізу відходів. З’ясувалося, що вірусні частинки можуть зберігатися в відходах життєдіяльності, а потім успішно поширюватися в обидві сторони — як від кажана до людини, так і навпаки.
Вчені підкреслили, що названий новий осередок поширення коронавірусу пояснює наявність кишкових розладів у інфікованих пацієнтів. Таким чином, крім респіраторних захворювань COVID-19 може спровокувати появу проблем з кишечником. Поки невідомо, як швидко може передаватися коронавірус через відходи життєдіяльності людини, наприклад, за допомогою каналізації та інших способів потрапляння відходів в навколишнє середовище.
Підводячи підсумки дослідження, фахівці помітили, що кишечник підковоносих кажанів, або Rhinolophus sinicus, є стійким резервуаром для зберігання коронавірусу, який також забезпечує успішне поширення інфекції. Вчені підкреслили, що через виділення тварин можливе поширення та інших видів вірусів, які провокують захворювання.
В середині травня китайські вчені довели неможливість появи COVID-19 в лабораторних умовах. Це стало можливим після того, як характерні для SARS-CoV-2 незвичайні мутації були знайдені в іншому недавно ідентифікованому вірусі.
Раніше вчені також змогли встановити:
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- небезпечну мутацію, що дозволяє вірусу інфікувати людину повторно, незважаючи на імунітет;
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- на початку квітня вперше розшифрувати геном коронавірусу;
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- на початку березня відзначити здатність вірусу “обманювати” імунітет людини.
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