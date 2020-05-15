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Пандемия: ученые обнаружили новый очаг коронавируса в организме человека, кроме легких

Киев • УНН

 • 32295 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Коронавирус может локализовываться в кишечнике и распространяться с помощью отходов жизнедеятельности. Об этом говорится в исследовании китайских ученых, опубликованном в журнале Nature Medicine, отмечает УНН.

Пандемия: ученые обнаружили новый очаг коронавируса в организме человека, кроме легких

Клетки кишечника могут легко заражаться SARS-CoV-2 и становиться очагом распространения COVID-19 в организме. Специалистам из Китая удалось доказать это после выращивания искусственного аналога кишечника летучих мышей и человека и анализа отходов. Выяснилось, что вирусные частицы могут сохраняться в отходах жизнедеятельности, а затем успешно распространяться в обе стороны — как от летучей мыши к человеку, так и наоборот.

Ученые подчеркнули, что названный новый очаг распространения коронавируса объясняет наличие кишечных расстройств у инфицированных пациентов. Таким образом, кроме респираторных заболеваний COVID-19 может спровоцировать появление проблем с кишечником. Пока неизвестно, как быстро может передаваться коронавирус через отходы жизнедеятельности человека, например, посредством канализации и иных способов попадания отходов в окружающую среду.

Подводя итоги исследования, специалисты заметили, что кишечник подковоносых летучих мышей, или Rhinolophus sinicus, является стойким резервуаром для хранения коронавируса, который также обеспечивает успешное распространение инфекции. Ученые подчеркнули, что через выделения животных возможно распространение и других видов провоцирующих заболевания вирусов.

В середине мая китайские ученые доказали невозможность появления COVID-19 в лабораторных условиях. Это стало возможным после того, как характерные для SARS-CoV-2 необычные мутации были найдены в другом недавно идентифицированном вирусе.

Ранее ученые также смогли установить:

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