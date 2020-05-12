Пандемія: вчені двох країн заявили, що встановили природне походження COVID-19

Коронавірус RmYN02 був виявлений серед 227 зразків, зібраних в китайській провінції Юньнань в період з травня по жовтень 2019 року. Виявилося, що деякі ділянки РНК-геному RmYN02 майже ідентичні SARS-CoV-2. Наприклад, в кодуючій білки області 1ab РНК обох вірусів схожа на 97,2 відсотка. При цьому в тій частині генома, що кодує домен, що зв’язується з людським рецептором ACE2, схожості не виявлено. Це означає, що RmYN02 не здатний заражати клітини людини на відміну від SARS-CoV-2.

Ключова схожість між двома вірусами полягає в тому, що обидва мають амінокислотні вставки в місці з’єднання двох субодиниць S1 і S2 білка, який відповідає за проникнення патогена в клітку-господаря. Ці мутації (інсерції) вважалися унікальною особливістю SARS-CoV-2 і були присутні в усіх геномах “уханьского коронавірусу”, секвенованих до теперішнього часу. Оскільки ці мутації незвичайні, деякі фахівці припускали, що вони можуть свідчити про лабораторне походження вірусу.

Однак вставки у RmYN02 відрізняються від таких у SARS-CoV-2, що вказує на їх незалежне походження. Так як RmYN02 зустрічається тільки в дикій природі, це спростовує припущення про те, що інсерції в “уханьского коронавірусу” можуть бути результатом генетичних маніпуляцій.

Відзначимо, що раніше, у коронавіруса знайшли небезпечну мутацію, що дозволяє йому інфікувати повторно — незважаючи на імунітет.

Також, на початку квітня вперше розшифрували геном коронавірусу. На початку березня — у коронавірусу знайшли мутацію, здатну “обманювати” імунітет.