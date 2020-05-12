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Пандемия: ученые двух стран заявили, что установили природное происхождение COVID-19

Киев • УНН

 • 39236 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Группа китайских и австралийских ученых обнаружила, что необычные мутации, характерные для коронавируса SARS-CoV-2, встречаются в другом недавно идентифицированном вирусе, выделенном из диких летучих мышей. Это открытие опровергает миф, что возбудитель COVID-19 мог быть создан в лабораторных условиях. Результаты научной работы опубликованы в журнале Current Biology, отмечает УНН.

Пандемия: ученые двух стран заявили, что установили природное происхождение COVID-19

Коронавирус RmYN02 был обнаружен среди 227 образцов, собранных в китайской провинции Юньнань в период с мая по октябрь 2019 года. Оказалось, что некоторые участки РНК-генома RmYN02 почти идентичны SARS-CoV-2. Например, в кодирующей белки области 1ab РНК обоих вирусов схожа на 97,2 процента. При этом в той части генома, что кодирует домен, связывающийся с человеческим рецептором ACE2, сходства не выявлено. Это значит, что RmYN02 не способен заражать клетки человека в отличие от SARS-CoV-2.

Ключевое сходство между двумя вирусами состоит в том, что оба имеют аминокислотные вставки в месте соединения двух субъединиц S1 и S2 белка, отвечающего за проникновения патогена в клетку-хозяина. Эти мутации (инсерции) считались уникальной особенностью SARS-CoV-2 и присутствовали во всех геномах “уханьского коронавируса”, секвенированных до настоящего времени. Поскольку эти мутации необычны, некоторые специалисты предполагали, что они могут свидетельствовать о лабораторном происхождении вируса.

Однако вставки у RmYN02 отличаются от таковых у SARS-CoV-2, что указывает на их независимое происхождение. Так как RmYN02 встречается только в дикой природе, это опровергает предположение о том, что инсерции у “уханьского коронавируса” могут быть результатом генетических манипуляций.

Отметим, что ранее, у коронавируса нашли опасную мутацию, позволяющую ему инфицировать повторно — несмотря на иммунитет.

Также, в начале апреля впервые расшифровали геном коронавируса. В начале марта — у коронавируса нашли мутацию, способную “обманывать” иммунитет.

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