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Пандемия: в Великобритании выделили шесть основных форм COVID-19

Киев  •  УНН

 • 24700 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. Исследователи из Королевского колледжа Лондона выделили шесть основных форм заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа (COVID-19). Как сообщает в субботу телеканал Sky News, они отличаются друг от друга по симптомам, что позволяет оценить риск развития серьезных осложнений и госпитализации больного, передает УНН.

Авторы исследования опирались на данные о симптомах, наблюдавшихся в первые пять дней болезни у 1 600 человек в США и Соединенном Королевстве. Информация была собрана с помощью приложения для мобильных телефонов COVID Symptom Study, созданным специально для изучения симптомов заболевания. Пользователей приложения разделили по шести основным группам на основе того, как у них развивалась болезнь и как они при этом себя чувствовали. Хотя тремя основными симптомами коронавирусной инфекции являются кашель, высокая температура и потеря обоняния, выяснилось, что наличие или отсутствие менее распространенных или редких симптомов может указывать на то, насколько тяжело будет протекать болезнь в том или ином случае.

“Полученные нами результаты имеют большое значение при наблюдении за пациентами, которые наиболее уязвимы для COVID-19, и оказании им медицинской помощи, — заявила соавтор исследования доктор Клер Стивенс. — Если за первые пять дней определить, кто именно относится к этой категории, у вас будет время начать оказывать им дополнительную помощь на ранней стадии и действовать на опережение, следя за уровнем кислорода и сахара в крови и восполняя потерю жидкости. Все это простые меры, которые можно принимать на дому, не доводя дело до госпитализации и спасая людям жизни”.

При первой и второй формах COVID-19, выделенных учеными, наблюдаются симптомы, характерные для гриппа: без температуры или с ней. Третья (желудочно-кишечная) форма характеризуется отсутствием кашля при наличии диареи, потере аппетита и повышении температуры тела. Эти три формы характеризуются как условно легкие, так как при их развитии лишь от 1,5% до 4,4% пациентов понадобилась респираторная поддержка.

В случае с остальными тремя формами заболевания этот показатель составлял 8,6%, 9,9% и 19,8% соответственно. При четвертой форме болезни к основным симптомам добавляется чувство усталости, а при пятой его также сопровождают спутанность сознания и боль в мышцах. Для шестой и наиболее тяжелой формы болезни, при которой половине пациентов оказалась необходима госпитализация, характерны потеря аппетита, диарея и боли в области живота в сочетании с затрудненностью дыхания, болями в груди и мышцах, усталостью и спутанностью сознания.

По словам исследователей, пациенты, у которых были отмечены более тяжелые формы COVID-19, в среднем были старше и отличались более слабым здоровьем, наличием лишнего веса и хронических заболеваний, в том числе диабета и болезней дыхательных путей.

Ранее, испанские ученые пришли к выводу, что энантема в ротовой полости — сильная сыпь на слизистой оболочке — может являться одним из ранних симптомов коронавирусной инфекции.

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