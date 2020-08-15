Пандемія: у Румунії продовжили "режим тривоги" через стрімке збільшення кількості хворих COVID-19

Кількість випадків зараження коронавірусом у Румунії збільшилася за останню добу на 1 415, померли 44 людини. Про це повідомила в п’ятницю група стратегічних комунікацій, створена в країні для моніторингу ситуації з поширенням інфекції.

Всього після початку спалаху захворювання в країні, згідно з даними місцевого МОЗ, заразилися 68 046 осіб, з яких 31 920 були вилікувані, а 7 497 асимптоматичних пацієнтів виписані з лікарень через 10 днів після госпіталізації. Померли від коронавірусу за цей період 2 904 особи.

Уряд також вніс корективи до держбюджету на 2020 рік. Згідно з новими розрахунками, бюджетний дефіцит в цьому році зросте з 6,7% до 8,6% ВВП, головним чином, через економічні наслідки пандемії. Все ж таки заплановано виділити додаткові кошти на потреби охорони здоров’я, освіти і транспорту.

Вирішено збільшити з 1 вересня соціальні пенсії на 14%, хоча, згідно з трудовим законодавством, збільшення повинно було скласти 40%. Також, всупереч очікуванням, не будуть підвищені зарплати шкільним вчителям. Ці рішення кабінет мотивував фінансовими труднощами, викликаними пандемією коронавірусу.

Раніше Національний банк Румунії повідомив, що прямі іноземні інвестиції в країні в першій половині року склали 352 млн євро проти 2,7 млрд євро в першій половині 2019 року, а зовнішній борг за цей період збільшився на 5,5 млрд євро. За даними Національного інституту статистики, зростання румунської економіки скоротилося в II кварталі року на 12,3% в порівнянні з цим же періодом минулого року, а ВВП зменшився на 10,5%.

Перший випадок зараження коронавірусом був зареєстрований в Румунії 26 лютого. 16 березня в країні було введено надзвичайний стан терміном на 30 днів, а 14 квітня його було продовжено на місяць. 14 травня надзвичайний стан змінив режим тривоги, який передбачає деяке пом’якшення введених раніше владою обмежувальних заходів. 17 червня він був продовжений ще на 30 днів, а 17 липня — ще на місяць.

Відзначимо, що за даними ВООЗ — в Румунії 66 631 інфікований, 2 860 з них — загинули.