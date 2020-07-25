Пандемія: у Ріо-де-Жанейро завчасно скасували святкування Нового року через COVID-19

“Традиційна модель гулянь Нового року, яку ми практикуємо вже багато років, так само як і карнавал, в нинішніх умовах пандемії і під час відсутності вакцини, є непридатною”, — йдеться в заяві Riotur. Разом з тим, як уточнює пресслужба компанії, в найближчі дні меру мегаполісу Марселу Крівеллі будуть представлені альтернативні варіанти святкувань без безпосередньої участі городян і туристів, із задіянням цифрових платформ і телетрансляцій. Як і раніше, проведення святкувань в новому форматі буде також повністю фінансуватися за рахунок позабюджетних коштів, а ресурси префектури будуть спрямовані на боротьбу з епідемією.

Що стосується святкувань карнавалу, то їх доля поки остаточно не визначена, як в форматі вуличних гулянь, так і в тому, що стосується проведення парадів шкіл самби. Раніше в п’ятницю про скасування святкувань карнавалу оголосила влада Сан-Паулу. Рішення про відмову від новорічних гулянь в мегаполісі було прийнято тиждень тому.

Бразилія, де перший випадок зараження коронавірусом був підтверджений 26 лютого, посідає друге місце в світі за кількістю інфікованих (2 343 366) та смертей в результаті зараження (85 238), згідно з даними Міністерства охорони здоров’я в країні, поступаючись лише США. У МОЗ Бразилії раніше прогнозували, що ситуація стабілізується до липня, а в серпні почнеться поступове уповільнення темпів поширення інфекції. За оцінками відомства, в червні країна вийшла на плато за кількістю смертей.

За даними ВООЗ — в країні 2 287 475 інфікованих, з них — 84 082 летальні.