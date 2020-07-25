Пандемия: в Рио-де-Жанейро заблаговременно отменили празднование Нового года из-за COVID-19

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 76366 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 104867 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 109765 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 138135 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112175 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 133831 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102497 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102654 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104907 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102208 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Пандемия: в Рио-де-Жанейро заблаговременно отменили празднование Нового года из-за COVID-19

Киев  •  УНН

 • 11997 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Традиционные празднования нового года в Рио-де-Жанейро, традиционно собирающие до 3 млн человек на пляжах и улицах города, отменяются из-за эпидемии коронавируса. Об этом в субботу сообщила муниципальная компания по развитию туризма в мегаполисе, пишет УНН со ссылкой на местный телеканал Globo.

“Традиционная модель гуляний Нового года, которую мы практикуем уже многие годы, так же как и карнавал, в нынешних условиях пандемии и в отсутствие вакцины, является неприменимой”, — говорится в заявлении Riotur. Вместе с тем, как уточняет пресс-служба компании, в ближайшие дни мэру мегаполиса Марселу Кривелле будут представлены альтернативные варианты празднований без непосредственного участия горожан и туристов, с задействованием цифровых платформ и телетрансляций. Как и ранее, проведение празднований в новом формате будет также полностью финансироваться за счет внебюджетных средств, а ресурсы префектуры будут направлены на борьбу с эпидемией.

Что касается празднований карнавала, то их судьба пока окончательно не определена, как в формате уличных гуляний, так и в том, что касается проведения парадов школ самбы. Ранее в пятницу об отмене празднований карнавала объявили власти Сан-Паулу. Решение об отказе от новогодних гуляний в мегаполисе было принято неделей ранее.

Бразилия, где первый случай заражения коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в мире по числу инфицированных (2 343 366) и смертей в результате заражения (85 238), согласно данным Министерства здравохранения страны, уступая лишь США. В Минздраве Бразилии ранее прогнозировали, что ситуация стабилизируется к июлю, а в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции. По оценкам ведомства, в июне страна вышла на плато по числу смертельных исходов.

По данным ВОЗ — в стране 2 287 475 инфицированных, из них — 84 082 летальные.

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