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Пандемія: у РФ виявлено ще 10,5 тисяч випадків COVID-19, загалом 262 тисячі хворих та понад 2400 жертв

Київ • УНН

 • 14492 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. За останню добу в Росії зареєстровано 10 598 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 в 85 регіонах, повідомив оперативний штаб по боротьбі з вірусом, пише УНН з посиланням на видання “Коммерсант” і профільні канали в Telegram.

Пандемія: у РФ виявлено ще 10,5 тисяч випадків COVID-19, загалом 262 тисячі хворих та понад 2400 жертв

Напередодні приріст становив 9974 людини. Загальна кількість інфікованих досягла 262 843.

“За останню добу в Росії виявлено 10 598 хворих новою коронавірусною інфекцією в 85 регіонах, з них 4504 випадки (42,5%) — активно у контактних осіб без клінічних проявів хвороби. При цьому виписано по одужанню 4696 осіб. Всього в країні виявлено 262 843 хворих в 85 регіонах, а кількість одужалих пацієнтів збільшилася до 58 226 осіб”, — повідомили в штабі.

Також за добу зафіксовано 113 летальних випадків. За весь період в Росії від коронавірусу померло 2418 осіб.

Статистика COVID-19 в РФ станом на 15 травня.

Варто відзначити, що російські відомства включають в свої дані окуповані українські АР Крим і Севастополь:

“За даними Роспотребнадзора, на сьогоднішній день проведено більше 6,4 млн лабораторних досліджень на наявність нового коронавірусу. За останню добу проведено 225,8 тис. тестів на коронавірус. Під медичним наглядом в цілому по Росії за станом на 15.05.2020 залишаються 256 тис. 847 осіб”, — додали там.

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