Пандемия: в РФ выявлены ещё 10,5 тысяч случаев COVID-19, в целом 262 тысячи болных и более 2400 жертв
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. За последние сутки в России зарегистрировано 10 598 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 85 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом, пишет УНН со ссылкой на издание “Коммерсант” и профильные каналы в Telegram.
Накануне прирост составлял 9974 человека. Общее количество заразившихся достигло 262 843.
“За последние сутки в России выявлено 10 598 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, из них 4504 случая (42,5%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 4696 человек. Всего в стране выявлено 262 843 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 58 226 человек”, — сообщили в штабе.
Также за сутки зафиксировано 113 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 2418 человек.
Статистика COVID-19 в РФ по-состоянию на 15 мая.
Стоит отметить, что российские ведомства включают в свои данные оккупированные украинские АР Крым и Севастополь:
“По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 6,4 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 225,8 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 15.05.2020 остаются 256 тыс. 847 человек”, — добавили там.