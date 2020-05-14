Пандемія: у Росії вже понад 250 тисяч випадків COVID-19, понад 2300 осіб - померли

Добовий приріст склав менше 10 тисяч чоловік вперше з 2 травня. Напередодні він становив 10 028 осіб. Загальна кількість інфікованих досягла 252 245.

“За останню добу в Росії виявлено 9974 хворих новою коронавірусною інфекцією в 84 регіонах, з них 4049 (40,6%) — активно у контактних осіб без клінічних проявів хвороби. При цьому виписано по одужанню 5527 чоловік. Всього в країні виявлено 252 245 хворих в 85 регіонах, а кількість одужалих пацієнтів збільшилася до 53 530 осіб”, — повідомили в штабі.

Також за добу зафіксовано 93 летальних випадки. За весь період в Росії від коронавірусу померло 2305 осіб.

Статистика COVID-19 в РФ, по-станом на 14 травня.

Варто відзначити, що російські відомства включають в свою статистику окуповані українські АР Крим і Севастополь:

“За даними Роспотребнадзора, на сьогоднішній день проведено більше 6,1 млн лабораторних досліджень на наявність нового коронавірусу. За останню добу проведено 205,5 тис. тестів на коронавірус. Під медичним наглядом в цілому по Росії за станом на 14.05.2020 залишаються 259 тис. 198 осіб”, — додали там.