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Пандемия: в России уже свыше 250 тысяч случаев COVID-19, более 2300 человек - умерли

Киев • УНН

 • 14367 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. За последние сутки в России зарегистрировано 9 974 новых случая заражения коронавирусом COVID-19 в 84 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом, отмечает УНН со ссылкой на издание “Коммерсант” и профильные каналы в Telegram.

Пандемия: в России уже свыше 250 тысяч случаев COVID-19, более 2300 человек - умерли

Суточный прирост составил менее 10 тысяч человек впервые со 2 мая. Накануне он составлял 10 028 человек. Общее количество заразившихся достигло 252 245.

“За последние сутки в России выявлено 9974 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 4049 (40,6%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 5527 человек. Всего в стране выявлено 252 245 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 53 530 человек”, — сообщили в штабе.

Также за сутки зафиксировано 93 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончалось 2305 человек.

Статистика COVID-19 в РФ, по-состоянию на 14 мая.

Стоит отметить, что российские ведомства включают в свою статистику оккупированные украинские АР Крым и Севастополь:

“По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 6,1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 205,5 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 14.05.2020 остаются 259 тыс. 198 человек”, — добавили там.

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