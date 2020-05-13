Пандемія: у РФ COVID-19 інфіковано вже понад 240 тисяч осіб, понад 2200 людей - померли

Напередодні приріст склав 10 899 чоловік. Загальна кількість інфікованих досягла 242 271.

“За останню добу в Росії виявлено 10 028 хворих нової коронавірусною інфекцією в 83 регіонах, з них 4461 (44,5%) — активно у контактних осіб без клінічних проявів хвороби. При цьому виписані по одужанню 4491 осіб. Всього в країні виявлений 242 271 хворий в 85 регіонах, а кількість одужалих пацієнтів збільшилася до 48 003 осіб ”, - повідомили в штабі.

Також за добу зафіксовано 96 летальних випадків. За весь період в Росії від коронавируса померло 2212 осіб.

Статистика COVID-19 в РФ, за станом на 13 травня 2020 року.

Варто відзначити, що російські відомства включають в свої дані окуповані українські АР Крим і Севастополь:

“За даними Роспотребнадзора, на сьогоднішній день проведено більше 5,98 млн лабораторних досліджень на наявність нового коронавірусу. За останню добу проведено 177,1 тис. тестів на коронавірус. Під медичним наглядом в цілому по Росії за станом на 13.05.2020 залишаються 259 тис. 295 осіб”, — додали там.