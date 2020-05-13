Пандемия: в РФ COVID-19 инфицированно уже свыше 240 тысяч лиц, свыше 2200 людей - умерли

Накануне прирост составил 10 899 человек. Общее количество заразившихся достигло 242 271.

“За последние сутки в России выявлено 10 028 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 4461 (44,5%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. При этом выписан по выздоровлению 4491 человек. Всего в стране выявлен 242 271 заболевший в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 48 003 человек”, — сообщили в штабе.

Также за сутки зафиксировано 96 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 2212 человек.

Статистика COVID-19 в РФ, по состоянию на 13 мая 2020 года.

Стоит отметить, что российские ведомства включают в свои данные оккупированные украинские АР Крым и Севастополь:

“По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 5,98 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 177,1 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 13.05.2020 остаются 259 тыс. 295 человек”, — добавили там.