Пандемія: у Німеччині третині зайнятих у туризмі загрожує безробіття
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Через коронавірус німецька туристична галузь несе значні збитки. Дві третини підприємців, що зайняті у туризмі, побоюються банкрутства, передає УНН із посиланням на DW.
У німецькій туристичній індустрії побоюються масового безробіття й колапсу через економічні наслідки пандемії коронавірусу. Зокрема, згідно з прогнозами, близько мільйона працівників галузі можуть опинитися без роботи. Про це заявив голова Федерального об'єднання німецької туристичної індустрії Міхаель Френцель виданню Welt am Sonntag.
"За нашими оцінками, серед близько трьох мільйонів працівників туристичного й готельно-ресторанного бізнесу безробіття загрожує близько мільйону", - заявив представник галузі.
Він повідомив, що майже 70 відсотків працівників туріндустрії вже отримують державну допомогу через неповну зайнятість.
Френцель також поінформував, що дві третини з майже 11 тисяч турфірм і 2300 організаторів заходів, опитаних об'єднанням, вважають, що їм може загрожувати банкрутство в найближчій або середньостроковій перспективі.
Френцель наполягає, щоб держава дозволила туроператорам не повертати клієнтам гроші за скасовані відпустки, а пропонувати сертифікати, які можна використати для бронювання інших подорожей. Уряд Німеччини попередньо планував дозволити туроператорам та авіакомпаніям діяти таким чином, однак Єврокомісія відхиляє цей план. Єврокомісія посилається на законодавство ЄС про захист прав споживачів, згідно з яким клієнти можуть обирати, чи вимагати від турагенцій повернення коштів, чи скористатися сертифікатом для бронювання інших послуг.
Нагадаємо, німецька влада подала низку запитів щодо запрошення на роботу українців.