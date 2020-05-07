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Пандемія: у Франції вивчили початок спалаху хвороби - COVID-19 міг потрапити у країну ще у грудні 2019 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Співробітники університетської лікарні в Сен-Дені в передмісті Парижа виявили РНК вірусу SARS-CoV-2 в замороженому зразку мокротиння, взятому ще в грудні 2019 року — тоді, коли з’явилися лише найперші дані про нову інфекції в китайському місті Ухань, зазначає УНН з посиланням на матеріал, опублікований в науковому виданні Science Direct.

Пандемія: у Франції вивчили початок спалаху хвороби - COVID-19 міг потрапити у країну ще у грудні 2019 року

Перші випадки нової коронавірусної інфекції у Франції офіційно було зареєстровано 24 січня у громадян, які повернулися з Китаю. На сьогоднішній день Франція знаходиться на шостому місці за кількістю хворих COVID-19 з 174 224 випадками інфекції і 25 812 смертями.

У грудні 2019-го у Парижі була сезонна епідемія ГРВІ, і в лікарні перебувало багато пацієнтів з типовою клінічною картиною — високою температурою, кашлем, нежиттю і м’язовим болем. В ході лікування медики брали у важких хворих з палати інтенсивної терапії аналізи мокроти для визначення збудника інфекції за допомогою стандартних комерційних тест-систем на віруси. Згідно з протоколом лікування, всі подібні зразки у лікарні зберігаються в глибокому замороженні протягом чотирьох років. Зараз вчені вирішили “заднім числом” перевірити зразки пацієнтів, які перебували в палатах інтенсивної терапії в період з 2 грудня 2019 року по 16 січня 2020 року і перевірити, чи не було серед них інфікованих новим коронавірусом.

В аналіз включили не всіх пацієнтів, а лише тих, хто підходив під уже відому картину захворювання. Критеріями включення в аналіз стали загальні симптоми, характерні для COVID-19 (підвищена температура, кашель, задишка і т. д.), відсутність в зразках слідів інших вірусів-збудників ГРВІ та ділянки “матового скла” в легенях за результатами томографії. З 124 наявних у медиків грудневих зразків зазначеним критеріям відповідали 14, їх проаналізували на наявність РНК нового коронавірусу, і один із зразків виявився позитивним.

Репортаж видання Le Monde з реанімації однієї з французьких лікарень на старті спалаху COVID-19:

Зразок належав 42-річному чоловікові, торговцю рибою родом з Алжиру, який останній раз виїжджав з Франції ще у серпні 2019 року. Його госпіталізували 27 грудня з високою температурою, кашлем і кровохарканням, проте вже через три дні, після інтенсивного курсу антибіотиків, хворого виписали. Комп’ютерна томографія показала у пацієнта наявність ділянок “матового скла” в обох легенях — зараз таку картину вважають типовою для ураження легень при COVID-19.

Таким чином, можливо, у Франції збудник нової коронавірусної інфекції насправді з’явився набагато раніше, ніж вважалося до цих пір. Так як пацієнт не був в Китаї, його не можна записати в імпортовані випадки зараження, а значить, вже в грудні новий коронавірус, мабуть, поширювався від людини до людини в локальному середовищі. Автори дослідження вважають, що це повинно стати приводом для перегляду діючих моделей поширення інфекції, зокрема, більш пильного обліку “позапланових” смертей, які сталися взимку.

Які наслідки матиме французьке дослідження — на даний момент невідомо. Висновки вчених базуються на аналізі всього одного випадку, і хоча автори стверджують, що перевірили результат двічі і “руками” різних співробітників, не можна виключати, що на якомусь етапі зразок був забруднений або хтось переплутав записи медкарт. З огляду на те, що на початок квітня, коли стартувало дослідження, у Парижі було вже дуже багато підтверджених випадків COVID-19, таку можливість не можна виключати.

Деякі експерти, які прокоментували дослідження, скептично поставилися до того, що виявлення раннього вогнища інфекції може якось суттєво змінити розуміння загальної картини епідемії, яка склалася на цей момент. Крім того, розслідування The New York Times показало, що виявлення “паризького пацієнта” в грудні не обов’язково свідчить про локальне поширення інфекції — чоловіка цілком могла заразити його дружина, яка працює в супермаркеті поруч з аеропортом Шарля де Голля, куди, в тому числі, прилітали рейси з китайського міста Ухань.

Багато дослідників, що не були залучені до роботи, сходяться в тому, що для того, щоб дійсно прийняти цього пацієнта в розрахунок, треба взяти у нього і його сім’ї аналіз на антитіла до SARS-CoV-2, простежити його контакти і з’ясувати, чи не було серед них випадків інфекції.

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