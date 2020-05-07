Пандемия: во Франции изучили начало вспышки болезни - COVID-19 мог попасть в страну еще в декабре 2019 года

Первые случаи новой коронавирусной инфекции во Франции официально были зарегистрированы 24 января у граждан, вернувшихся из Китая. На сегодняшний день Франция находится на шестом месте по числу заболевших COVID-19 с 174 224 случаями инфекции и 25 812 смертями.

В декабре 2019-го в Париже была сезонная эпидемия ОРВИ, и в больнице находилось много пациентов с типичной клинической картиной — высокой температурой, кашлем, насморком и мышечной болью. В ходе лечения медики брали у тяжелых больных из палаты интенсивной терапии анализы мокроты для определения возбудителя инфекции при помощи стандартных коммерческих тест-систем на вирусы. Согласно протоколу лечения, все подобные образцы в больнице хранятся в глубокой заморозке в течение четырех лет. Сейчас ученые решили “задним числом” проверить образцы пациентов, которые находились в палатах интенсивной терапии в период со 2 декабря 2019 года по 16 января 2020 года и проверить, не было ли среди них инфицированных новым коронавирусом.

В анализ включили не всех пациентов, а лишь тех, кто подходил под уже известную картину заболевания. Критериями включения в анализ стали общие симптомы, характерные для COVID-19 (повышенная температура, кашель, одышка и т. д.), отсутствие в образцах следов других вирусов-возбудителей ОРВИ и участки “матового стекла” в легких по результатам томографии. Из 124 имеющихся у медиков декабрьских образцов указанным критериям соответствовали 14, их проанализировали на наличие РНК нового коронавируса, и один из образцов оказался положительным.

Репортаж издания Le Monde с реанимации одной из французских больниц на старте вспышки COVID-19:

Образец принадлежал 42-летнему мужчине, торговцу рыбой родом из Алжира, который последний раз выезжал из Франции еще в августе 2019 года. Его госпитализировали 27 декабря с высокой температурой, кашлем и кровохарканием, однако уже через три дня, после интенсивного курса антибиотиков, больного выписали. Компьютерная томография показала у пациента наличие участков “матового стекла” в обоих легких — сейчас такую картину считают типичной для поражения легких при COVID-19.

Таким образом, возможно, во Франции возбудитель новой коронавирусной инфекции на самом деле появился гораздо раньше, чем считалось до сих пор. Так как пациент не был в Китае, его нельзя записать в импортированные случаи заражения, а значит, уже в декабре новый коронавирус, видимо, распространялся от человека к человеку в локальной среде. Авторы исследования считают, что это должно стать поводом для пересмотра действующих моделей распространения инфекции, в частности, более пристального учета “внеплановых” смертей, которые случились зимой.

Какие последствия будет иметь французское исследование — на данный момент неизвестно. Выводы ученых основаны на анализе всего одного случая, и хотя авторы утверждают, что перепроверили результат дважды и “руками” разных сотрудников, нельзя исключать, что на каком-то этапе образец был загрязнен либо кто-то перепутал записи медкарт. Учитывая, что на начало апреля, когда стартовало исследование, в Париже было уже очень много подтвержденных случаев COVID-19, такую возможность нельзя исключать.

Некоторые эксперты, которые прокомментировали исследование, скептически отнеслись к тому, что обнаружение раннего очага инфекции может как-то существенно изменить понимание общей картины эпидемии, которая сложилась к настоящему моменту. Кроме того, расследование The New York Times показало, что обнаружение “парижского пациента” в декабре не обязательно свидетельствует о локальном распространении инфекции — мужчину вполне могла заразить его жена, которая работает в супермаркете рядом с аэропортом Шарля де Голля, куда, в том числе, прилетали рейсы из китайского города Ухань.

Многие исследователи, которые не были вовлечены в работу, сходятся в том, что для того, чтобы действительно принять этого пациента в расчет, надо взять у него и его семьи анализ на антитела к SARS-CoV-2, проследить его контакты и выяснить, не было ли среди них случаев инфекции.