Пандемія: президент Сербії заявив, що ситуація з COVID-19 у країні "наближається до катастрофи"

“Що стосується коронавірусу, то сьогодні найважчий день для Сербії, але, ймовірно, декілька наступних днів будуть ще важче. Ще вранці у нас було 47 померлих (від наслідків коронавірусу), що є найбільшим числом з початку епідемії. Ситуація в лікарнях для нас жахливо важка, тому що якщо вам в день треба прийняти на огляд 10 тис. осіб, з яких госпіталізувати 1 тис., а у вас немає жодного вільного ліжка, тоді вам все ясно, ясно в якій ми знаходимося ситуації. Якщо ми не будемо відповідальні, ми будемо наближатися до дійсно катастрофічного сценарію”, — заявив президент.

Сербський лідер нагадав, що країна веде переговори про постачання вакцини, проте поки її в Сербії немає. Раніше Вучіч заявив, що Белград веде переговори про придбання вакцини в рамках механізму COVAX, а також з Китаєм, Росією і Британією.

У середу в країні зафіксовано рекордну кількість випадків зараження коронавірусом за добу. Як повідомив МОЗ країни, за вказаний період заразилися 7 579 осіб, з початку епідемії померли 1 315. У той же час, за оцінками медиків, реальна кількість заражених країні може бути мінімум в 10 разів більше.

У зв’язку із зростанням інфікованих уряд Сербії з 24 листопада на 10 днів обмежило роботу всіх розважальних закладів, торгових центрів і магазинів з 18:00 до 05:00. Учні середніх шкіл переведені на дистанційне навчання, зимові шкільні канікули продовжуються до 30 днів. Прем’єрка Ана Брнабіч зазначила, що кабмін розглядав можливість ведення комендантської години, проте поки вирішив утриматися від цього крайнього заходу.

Раніше влада обмежила до п’яти кількість людей, яким дозволено збиратися в закритих приміщеннях і на відкритому повітрі.

Згідно зі статистикою ВООЗ — в Сербії 133 029 інфікованих, 1 274 з них загинули.