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Пандемия: президент Сербии заявил, что ситуация с COVID-19 в стране "приближается к катастрофе"

Пандемия: президент Сербии заявил, что ситуация с COVID-19 в стране "приближается к катастрофе"

Киев  •  УНН

 • 16972 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Наибольшее число жертв коронавируса зафиксировано в четверг в Сербии, страна “приближается к катастрофическому сценарию”. Об этом заявил в четверг журналистам президент страны Александар Вучич, пишет УНН со ссылкой на местный телеканал РТС.

“Что касается коронавируса, то сегодня самый тяжелый день для Сербии, но, вероятно, несколько следующих дней будут еще тяжелее. Еще утром у нас было 47 умерших (от последствий коронавируса), что является самым большим числом с начала эпидемии. Ситуация в больницах для нас ужасно тяжелая, потому что если вам в день надо принять на осмотр 10 тыс. человек, из которых госпитализировать 1 тыс., а у вас нет ни одной свободной койки, тогда вам все ясно, ясно в какой мы находимся ситуации. Если мы не будем ответственны, мы будем приближаться к действительно катастрофическому сценарию”, — заявил президент.

Сербский лидер напомнил, что страна ведет переговоры о поставках вакцины, однако пока ее в Сербии нет. Ранее Вучич заявил, что Белград ведет переговоры о приобретении вакцины в рамках механизма COVAX, а также с Китаем, Россией и Британией.

В среду в стране зафиксировано рекордное число случаев заражения коронавирусом за сутки. Как сообщил Минздрав страны, за указанный период заразились 7 579 человек, с начала эпидемии умерли 1 315. В то же время, по оценкам медиков, реальное число зараженных стране может быть минимум в 10 раз больше.

В связи с ростом числа заразившихся правительство Сербии с 24 ноября на 10 дней ограничило работу всех развлекательных заведений, торговых центров и магазинов с 18:00 до 05:00. Ученики средних школ переведены на дистанционное обучение, зимние школьные каникулы продлеваются до 30 дней. Премьер Ана Брнабич отметила, что кабмин рассматривал возможность ведения комендантского часа, однако пока решил воздержаться от этой крайней меры.

Ранее власти ограничили до пяти число людей, которым разрешено собираться в закрытых помещениях и на открытом воздухе.

Согласно статистике ВОЗ — в Сербии 133 029 инфицированных, 1 274 из них погибли.

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