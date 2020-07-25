Пандемія: лікар збірної України з футболу - помер від коронавірусу

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19 березня, 18:42 • 50361 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 103055 перегляди

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19 березня, 14:10 • 102397 перегляди

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19 березня, 10:24 • 117967 перегляди

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 липня. УНН. Сьогодні, ввечері від COVID-19 помер лікар національної команди з футболу Антон Худаєв, в нього зупинилося серце. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення Української Асоціації Футболу.

“Відійшов у Вічність лікар національної команди України Антон Худаєв. Йому було 48. Антон Євгенович захворів на COVID-19, вірус вразив 70 відсотків його легенів. Найкращі лікарі України боролися за життя Антона, він перебував під апаратом штучного дихання. Однак коронавірус виявився безжальним до нашого Дока. Сьогодні увечері Антон Євгенович відійшов у вічність через зупинку серця”, — вказано у повідомленні.

В УАФ також додали: “Важко висловити словами глибину втрати. Понад 20 років Ашот (як його всі називали) був лікарем харківського „Металіста“, у збірній — з 2016-го ( також працював у головній команді у 2010-му). Завжди чуйний і турботливий до кожного гравця, кожного тренера, кожного члена команди... Не пропускав жодного звернення, турбуючись про здоров’я колег”.

“Від імені президента Української асоціації футболу Андрія Павелка, головного тренера Національної Команди Андрія Шевченка та всієї футбольної родини України висловлюємо найглибші співчуття родині. Вся Національна Команда у великій скорботі”, — зазначили в асоціації.

Зазначимо, наразі в Україні зафіксовано 63 929 випадків COVID-19, з них — 1590 летальні.

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