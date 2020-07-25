Пандемия: врач сборной Украины по футболу - умер от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Сегодня вечером от COVID-19 умер врач национальной команды по футболу Антон Худаев, у него остановилось сердце. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Украинской Ассоциации Футбола.
“Отошел в Вечность врач национальной команды Украины Антон Худаев. Ему было 48. Антон Евгеньевич заболел COVID-19, вирус поразил 70 процентов его легких. Лучшие врачи Украины боролись за жизнь Антона, он находился под аппаратом искусственного дыхания. Однако коронавирус оказался безжалостным к нашему Доку. Сегодня вечером Антон Евгеньевич скончался из-за остановки сердца”, — указано в сообщении.
В УАФ также добавили: “Трудно выразить словами глубину потери. Более 20 лет Ашот (как его все называли) был врачом харьковского „Металлиста“, в сборной — с 2016-го (также работал в главной команде в 2010-м). Всегда чуткий и заботливый к каждому игроку, каждому тренеру, каждому члену команды... Не пропускал ни одного обращения, заботясь о здоровье коллег”.
“От имени президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко, главного тренера национальной команды Андрея Шевченко и всей футбольной семьи Украины выражаем глубочайшие соболезнования семье. Вся Национальная Команда в большой скорби”, — отметили в ассоциации.
Отметим, что в Украине зафиксированно 63 929 случаев COVID-19, из них — 1590 летальные.