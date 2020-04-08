Пандемія коронавірусу: від COVID-19 в Іспанії померли вже 14 555 людей, понад 146 тисяч - інфікувалися
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Кількість жертв пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 в Іспанії склала за останню добу — 757 осіб, загалом загинули понад 14,5 тисяч осіб. Про це свідчать офіційні дані іспанського Міністерства охорони здоров’я, зазначає УНН з посиланням також на видання El Pais.
Загальна кількість тих, хто заразився коронавірусом, вже сягнула більше 146 тисяч людей, в тому числі за останню добу виявили 6 180 нових випадків інфікування.
З початку епідемії померли 14 555 людей (в тому числі за добу — 757, показник зріс у порівнянні з падінням останніми днями), а 48 021 повністю одужали. Кількість людей, які перебувають на інтенсивній терапії МОЗ Іспанії перестає публікувати від цього дня, оскільки не всі автономні громади повідомили однакові цифри.
Найбільша кількість інфікованих — в Мадриді (42,4 тисячі осіб) і Каталонія (29,6 тисяч). Багато хворих також в Країні Басків, Андалузії, Кастилії-Леон, Кастилії-Ла-Манча, Валенсії. Найменше — в африканських містах Сеута (84 випадки) і Мелілья (93 випадки).
Статистика Міністерства охорони здоров’я Іспанії, станом на 8 квітня:
Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a día 8 de abril:
Confirmados 146.690
Fallecidos 14.555
Curados 48.021
Toda la información en @sanidadgob y en: https://t.co/GH8nqIFQ4l#COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/aVG8GpgnXf
Брифінг щодо ситуації з COVID-19 в Іспанії:
Спецлікарня для хворих COVID-19 у Мадриді: