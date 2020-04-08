Пандемия коронавируса от COVID-19 в Испании умерли уже 14 555 человек, более 146 тысяч - инфицированны
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Число жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании составила за последние сутки — 757 человек, в общем погибли более 14,5 тысяч человек. Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Министерства здравоохранения, отмечает УНН со ссылкой также на издание El Pais.
Общее количество заразившихся коронавируса, уже достигла более 146 тысяч человек в том числе за последние сутки обнаружили 6 180 новых случаев инфицирования.
С начала эпидемии умерли 14 555 человек (в том числе за сутки — 757, показатель вырос по сравнению с падением в последние дни), а 48 021 полностью выздоровели. Количество людей, находящихся на интенсивной терапии МЗ Испании перестает публиковать от этого дня, поскольку не все автономные общины сообщили одинаковые цифры.
Наибольшее количество инфицированных — в Мадриде (42,4 тысячи человек) и Каталония (29,6 тысяч). Много инфицированных также в Стране Басков, Андалусии, Кастилии-Леон, Кастилии-Ла-Манча, Валенсии. Меньше всего — в африканских городах Сеута (84 случая) и Мелилья (93 случая).
Статистика Министерства здравоохранения Испании, по состоянию на 8 апреля:
Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a día 8 de abril:
Confirmados 146.690
Fallecidos 14.555
Curados 48.021
Toda la información en @sanidadgob y en: https://t.co/GH8nqIFQ4l # COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/aVG8GpgnXf
Брифинг касательно ситуации с COVID-19 в Испании:
Спецбольница для больных COVID-19 в Мадриде: