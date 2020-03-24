Пандемія коронавірусу: у світі одужало понад 100 тис. людей
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Станом на 5:50 вівторка загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 16,572 особи. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).
Найбільше у світі смертей зафіксовано в Італії — 6077 осіб. У Китаї за весь час епідемії загинуло 3153 людини.
Всього у світі 381,293 інфікованих. У свою чергу, одужали 101,344 людини.
Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються Італія (63,927), Сполучені Штати (46,332), які вийшли на третє місце включно з Китаєм, Іспанія (35,136), Німеччина (29,056) та Іран (23,049).
Нагадаємо, станом на вечір 23 березня в Україні було зафіксовано 73 випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2.
Спалах та поширення коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає інфекційне захворювання COVID-19, було вперше помічено у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.