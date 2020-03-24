Пандемия коронавируса: в мире выздоровели более 100 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. По состоянию на 5:50 вторника общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 16,572 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Больше всего на свете смертей зафиксировано в Италии — 6077 человек. В Китае за все время эпидемии погибло 3153 человека.
Всего в мире 381,293 инфицированных. В свою очередь, выздоровели 101,344 человека.
Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются Италия (63,927), Соединенные Штаты (46,332), которые вышли на третье место включая Китай, Испания (35,136), Германия (29,056) и Иран (23,049).
Напомним, по состоянию на вечер 23 марта в Украине было зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
Вспышка и распространение коронавируса SARS-CoV-2, что вызывает инфекционное заболевание COVID-19, были впервые замечены в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.