Пандемія коронавірусу: у РФ майже 8 тис. нових випадків за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. За останню добу в Росії зареєстровано майже 8 тисяч випадків нової коронавірусної інфекції, всього - 114 431. За весь період в Росії від коронавірусу померли 1169 осіб, з них 96 за останню добу. Про це УНН повідомляє з посиланням на офіційну інформацію від російської влади про коронавірус у Росії в Telegram-каналі.
"За останню добу в Росії підтверджено 7933 випадки нової коронавірусної інфекції у 85 регіонах, з них 3534 (44,5%) виявлені активно у контактних осіб і не мали клінічних проявів хвороби. При цьому виписано по одужанню 1601 осіб", - йдеться в повідомленні.
Всього в країні зареєстровано 114 431 хворий у 85 регіонах, а кількість одужалих пацієнтів збільшилася до 13 220 осіб.
Також за добу зафіксовано 96 летальних випадків. За весь період в Росії від коронавірусу померло 1169 осіб.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже 10 861 випадок COVID-19, з них 272 летальних.