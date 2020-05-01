Пандемия коронавируса: в РФ почти 8 тыс. новых случаев за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. За последние сутки в России зарегистрировано почти 8 тысяч случаев новой коронавирусной инфекции, всего - 114 431. За весь период в России от коронавируса умерли 1169 человек, из них 96 за последние сутки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на официальную информацию от российских властей о коронавирусе в России в Telegram-канале.
"За последние сутки в России подтверждено 7933 случая новой коронавирусной инфекции в 85 регионах, из них 3534 (44,5%) выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 1601 человек", - говорится в сообщении.
Всего в стране зарегистрировано 114 431 заболевший в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 13 220 человек.
Также за сутки зафиксировано 96 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 1169 человек.
Напомним, в Украине зафиксировано уже 10 861 случай COVID-19, из них 272 летальных.