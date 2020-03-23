Пандемія коронавірусу: однією з причин катастрофічного спалаху COVID-19 в Італії - вважають матч Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Однією з головних причин швидкого поширення коронавірусної інфекції по півночі Італії могло стати проведення матчу футбольної Ліги чемпіонів між “Аталантою” і “Валенсією”, пише видання Corriere dello Sport, зазначає УНН.
Зустріч відбулася в Мілані, на арені “Джузеппе Меацца”, 19 лютого. Як зазначається в матеріалі, перед грою біля стадіону діяло поліцейське оточення, і значна кількість людей стояла дуже купчасто. Більшість фанатів добиралися на матч на метро, заповнюючи весь простір вагонів.
До того ж багато вболівальників відзначали вихід “Аталанти” в 1/8 фіналу найпрестижнішої клубної першості Європи і передавали один одному напої. Всього гру відвідали 44 тисяч глядачів. Матч закінчився перемогою господарів з рахунком 4:1, у повторній в грі в Іспанії 10 березня “Аталанта” виграла 4:3.
Однак президент Національного інституту здоров’я Італії Сільвіо Брусафферо заявив, що проведення матчу в Мілані — лише одна з гіпотез щодо причин такого різкого розвитку епідемії. За словами фахівця, основна частина жителів регіону сумлінно дотримувалася рекомендацій медиків.
Наразі в Італії 59 138 інфікованих, 5 476 смертей.