Коронавірус в Італії: 59 138 інфікованих, 5 476 смертей
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. В Італії, яка стала епіцентром розповсюдження коронавірусу в Європі, на вечір неділі зафіксовано вже 5 476 смертей від COVID-19. Такі дані наводить міністерство охорони здоров'я країни, передає УНН.
Так, за добу в Італії зафіксовано 651 нових летальних випадків від COVID-19 - цифра, менша, ніж добою раніше, коли було зафіксовано рекорд смертності у 793 людини.
Загалом у країні зафіксовано вже 59 138 інфікованих коронавірусом. Що стосується нових виявлених хворих, то за добу їх - 5 560, приріст у 10,4%.
Водночас, із загальної кількості, за даними МОЗ Італії, 7 024 особи одужали.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Італії від коронавірусу за одну добу померли 793 людини.